Ще одній категорії українців змінили порядок виплат: що потрібно знати

Одноразову грошову допомогу буде розподілено між усіма членами сім’ї, які мають право на виплату

З 2023 року частини захисникам скасували виплати премій у розмірі 30 тисяч гривень. Також уряд змінив порядок виплат сім’ям загиблих українських військовослужбовців.

Про те, хто із родичів загиблого може претендувати на одноразову грошову допомогу (ОГД) і як тепер нараховуватимуться виплати, розповіли у Юридичній сотні. Зазначається, що правила нарахування виплат змінили 25 січня для ЗСУ та 1 лютого для ДПСУ та НГУ.

Коли виплачується одноразова допомога у розмірі 15 млн. гривень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну уряд країни пообіцяв сім’ям загиблих захисників виплачувати 15 млн. гривень компенсації. Грошова допомога від держави передбачена у разі, якщо військовослужбовець загинув під час воєнного стану або внаслідок поранення/контузії/травми/каліцтва, що сталося під час дії воєнного стану під час захисту країни. Допомогу буде надано також у разі, якщо захисник загинув на тимчасово окупованих територіях України або на території між позиціями сил оборони та позиціями ворога.

Щодо термінів, то грошова допомога виплачується у випадку, якщо загибель військового відбулася пізніше ніж через один рік після поранення/травми або іншого пошкодження. Як і раніше, ОГД будуть виплачувати рівними частками на всіх одержувачів, виняток становлять громадяни росії чи Білорусі та засуджені за держзраду, колабораціонізм та допомогу росії.

Найголовніша зміна торкнулася порядку виплат. Тепер 15 млн гривень поділять на два етапи:

перший етап — 1/5 від призначеної суми ОГД (3 млн гривень)

другий етап — 4/5 від суми, які будуть виплачуватися щомісяця протягом 40 місяців у рівних частках (300 тисяч гривень на місяць пропорційно за кількістю членів сім’ї загиблого).

Хто із членів сім’ї має право на допомогу у 15 млн гривень

Одноразова допомога у разі загибелі військовослужбовця надається членам його сім’ї та тим, хто був у нього на утриманні, а саме:

батькам;

дружині/чоловікові, які не одружилися вдруге;

дітям, які не мають і не мали своїх сімей;

дітям, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

дітям, обидва батьки яких загинули чи зникли безвісти.

Вищезгадані члени сім’ї можуть претендувати на ОГД з дати загибелі військовослужбовця, яка зазначена у свідоцтві про смерть. Якщо один із претендентів на виплати відмовляється від них або протягом 3-х років не реалізує своє право на їх отримання, його частка розподіляється між рештою членів сім’ї.

Якщо ж інший член сім’ї звернувся по виплати після того, як ОГД вже було виплачено, то питання про перерозподіл суми вирішується за взаємною згодою осіб або через суд.

Як отримати ОГД

Щоб отримати одноразову грошову допомогу, потрібно звернутися з особистою заявою чи заявою законних представників осіб, які мають право на виплату, до ТЦК та СП або уповноваженого підрозділу іншого силового відомства (НГУ, ДПСУ). Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками. Відмову у виплаті ОГС можна оскаржити у судовому порядку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто з військових отримуватиме менше виплат. Деякі категорії військовослужбовців, навпаки, почнуть отримувати більше грошового забезпечення.