Виплати військовим в Україні: хто може отримати 100 тисяч гривень

Виплати передбачені для однієї категорії військових

Українські військові можуть одержати грошові виплати у розмірі 100 тисяч гривень. Йдеться про тих захисників, які були у полоні у російських загарбників.

Як повідомляє "Соціальна інформаційна платформа", звільнені з полону українці мають право на отримання 100 тисяч гривень щорічно під час перебування у полоні та 100 тисяч гривень одноразово після звільнення. У разі смерті військового його сім’ї буде виплачено фінансову державну підтримку також у розмірі 100 тисяч.

Зазначається, що фактом позбавлення волі українських військових унаслідок російської агресії проти України займається спеціальна комісія при Міністерстві реінтеграції. Вона приймає рішення щодо порядку призначення виплат для таких категорій.

Розраховувати на виплати у розмірі 100 тисяч гривень можуть усі українські військовослужбовці, які опинились у російському полоні, починаючи з 2014 року. Щоб уточнити деталі отримання фінансової допомоги, необхідно звертатись за телефоном: (044) 355-14-56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку допомогу українцям під час війни надає держава та різні міжнародні організації.