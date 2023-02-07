Українці отримають 2000 та 3000 гривень: для кого передбачено виплати

П’ять категорій українців можуть отримувати фінансову допомогу

Українці можуть отримати допомогу у вигляді грошових коштів державної держави у розмірі 2 тис. та 3 тис. гривень. Однак розраховувати на виплати можуть не всі, вони призначені для готельних категорій громадян нашої країни. "Телеграф" розповість, хто отримає зазначені суми та як на них оформити заявку.

Фінансова допомога передбачена для осіб, які внаслідок повномасштабної війни були змушені залишити свої будинки. Виплати у розмірі 3 тис. грн нараховуватимуться на дітей та 2 тис. грн зможуть отримати інші. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства реінтеграції.

Хто має право на виплати:

громадяни, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку категорій, де ведуться зараз або велися раніше бойові дії, або тимчасово окуповані території;

громадяни, житло яких було зруйновано або знищено та є непридатним для проживання (стосується тих, хто подавав заявку до 20 травня 2022 року на відшкодування втрат, зокрема через додаток Дія);

громадяни, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту ушкодження чи знищення житла внаслідок російської агресії;

громадяни, які отримали щомісячну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій чи територій, де ведуться бойові дії після початку повномасштабної війни.

Як оформити заявку на отримання допомоги

Внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до органів соцзахисту населення, ЦПАУ або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Також документ можна оформити через програму Дія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримати соціальні виплати у розмірі 3350 гривень.