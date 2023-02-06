Частина сімей в Україні отримає по 10 тис. грн: хто може розраховувати на допомогу

Для отримання допомоги потрібно буде підготувати низку документів

Українські сім’ї, в яких діти постраждали від війни, мають змогу отримати допомогу у вигляді грошових виплат у розмірі 10 тисяч гривень. Телеграф розповість про те, як і хто зможе отримати цю суму.

Гроші виплачуватимуть сім’ям дітей, які зазнали поранень або іншого пошкодження здоров’я внаслідок російської агресії. Про це повідомляється на сайті благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка Україна".

Фінансову допомогу виплачуватимуть одноразово на кожну дитину, яка отримала поранення різного ступеня тяжкості. Сума виплат становитиме 10 тисяч гривень. Їх можуть отримати сім’ї з усієї України, у тому числі й сім’ї дітей, які перебувають за її межами.

Які необхідні документи для отримання допомоги

паспорт законного представника дитини;

ідентифікаційний код законного представника дитини;

свідоцтво про народження/або паспорт дитини, яка отримала поранення чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну;

ідентифікаційний код дитини, яка отримала поранення чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну (за наявності);

реквізити картки заявника (номер IBAN);

медична виписка дитини, яка отримала поранення чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну;

довідка від Національної поліції або витяг про внесення випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності).

Зазначається, що для підтвердження факту поранення дитини потрібно буде подати медичну виписку та довідку від Національної поліції або витяг про внесення випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності).

Як подати заявку на оформлення допомоги

Для участі у програмі Сash assistance необхідно заповнити відповідну форму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть розраховувати на надання грошової допомоги у розмірі 3350 гривень.