Часть семей в Украине получат по 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на помощь

Для получения помощи нужно будет подготовить ряд документов

Украинские семьи, в которых дети пострадали от войны, имеют возможность получить помощь в виде денежных выплат в размере 10 тысяч гривен. "Телеграф" расскажет о том, как и кто сможет получить эту сумму.

Деньги будут выплачивать семьям детей, которые получили ранения или иное повреждение здоровья в результате российской агрессии. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда "СОС Дитячі Містечка Україна".

Финансовую помощь будут выплачивать единоразово на каждого ребенка, который получил ранения разной степени тяжести. Сумма выплат будет составлять 10 тысяч гривен. Их могут получить семьи со всей украины, в том числе, и семьи детей, которые находятся за ее пределами.

Какие нужны документы для получения помощи

паспорт законного представителя ребенка

идентификационный код законного представителя ребенка

свидетельство о рождении/или паспорте ребенка, получившего ранение или иное повреждение здоровья вследствие российского вторжения в Украину

идентификационный код ребенка, получившего ранение или иное повреждение здоровья вследствие российского вторжения в Украину (по наличию)

реквизиты карты заявителя (номер IBAN)

медицинская выписка ребенка, получившего ранение или иное повреждение здоровья вследствие российского вторжения в Украину

справка от Национальной полиции или выписка о внесении случая в Единый реестр досудебных расследований (при наличии)

Отмечается, что для подтверждения факта ранения ребенка нужно будет предъявить медицинскую выписку и справку от Национальной полиции или выписку о внесении случая в Единый реестр досудебных расследований (при наличии).

Как подать заявку на оформление помощи

Для участия в программе Сash assistance необходимо заполнить соответствующую форму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут рассчитывать на предоставление денежной помощи в размере 3 350 гривен.