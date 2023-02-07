Украинцы получат 2000 и 3000 гривен: для кого предусмотрены выплаты

Пять категорий украинцев могут получать финансовую помощь

Украинцы могут получить помощь в виде денежных средств го государства в размере 2 тыс. и 3 тыс. гривен. Однако рассчитывать на выплаты могут не все, они предусмотрены для отельных категорий граждан нашей страны. "Телеграф" расскажет, кто получит указанные суммы и как на них оформить заявку.

Финансовая помощь предусмотрена для лиц, которые в результате полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома. Выплаты в размере 3 тыс. грн будут начисляться на детей и 2 тыс. грн смогут получить остальные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции.

Кто имеет право на выплаты:

граждане, которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень категорий, где ведутся сейчас или велись ранее боевые действия, или временно оккупированных территориях рф;

граждане, жилье которых было разрушено или уничтожено и является непригодным для проживания (касается тех, кто подавал заявку до 20 мая 2022 года на возмещение потерь, в частности через приложение Дия);

граждане, которые имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения жилья в результате российской агрессии;

граждане, которые получили ежемесячную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, которые повторно переместились с временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия после начала полномасштабной войны.

Как оформить заявку на получение помощи

Внутренне перемещенные лица могут обратиться в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Также документ можно оформить через приложение Дия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получить социальные выплаты в размере 3 350 гривен.