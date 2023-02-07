Выплаты военным в Украине: кто может получить 100 тысяч гривен

Выплаты предусмотрены для одной категории военных

Украинские военные могут получить денежные выплаты в размере 100 тысяч гривен. Речь идет о тех защитниках, которые были находились в плену у российских захватчиков.

Как сообщает "Социальная информационная платформа", освобожденные из плена украинцы имеют право на получение 100 тысяч гривен ежегодно во время пребывания в плену и 100 тысяч гривен однократно после освобождения. В случае смерти военного его семье будет выплачена финансовая государственная поддержка также в размере 100 тысяч.

Отмечается, что фактом лишения свободы украинских военных в результате российской агрессии против Украины занимается специальная комиссия при Министерстве реинтеграции. Она принимает решение относительного порядка назначения выплат для таких категорий.

Рассчитывать на выплаты в размере 100 тысяч гривен могут все украинские военнослужащие, которые оказались в российском плену, начиная с 2014 года. Чтобы уточнить детали получения финансовой помощи, необходимо обращаться по телефону: (044) 355-14-56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую помощь украинцам во время войны предоставляет государство и различные международные организации.