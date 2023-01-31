Виплати за новими правилами: у ЗСУ скасували премії в 30 тис. для тилу, що ще змінилось

Зміни набудуть чинності з 1 лютого

У соцмережах обговорюють новий порядок додаткової винагороди для військовослужбовців ЗСУ та поліцейських. Планується, що зміни почнуть діяти вже від завтра — з 1 лютого.

Розповідаємо, що відомо станом на цю мить:

Кому перестануть платити 30 тис. премії

Міністерство оборони України виступило з офіційним роз’ясненням суперечливого документу. Мова йде про зміни до постанови Кабінету міністрів №168 від 28 лютого 2022 р.

Раніше військові та інші силовики щомісяця отримували по 30 тис. гривень премій, а на передовій — по 100 тис. "бойових".

Тепер, за даними Міноборони, виплати для силовиків і військових виглядатимуть так:

Як зміняться виплати військовим з 1-го лютого (дані Міністерства оборони України)

100 тис. грн будуть збережені для бійців, які воюють з противником на передньому краї у зоні бойових дій , а також для сімей полонених та зниклих безвісти .

, а також для сімей та . З’явився пункт про бойові завдання , які можуть бути не лише на передовій у зоні бойових дій. За них доплачуватимуть від 30 до 50 тис. грн.

, які можуть бути не лише на передовій у зоні бойових дій. За них доплачуватимуть від 30 до 50 тис. грн. Скасовані премії 30 тис. грн для тилу: військових, МВС, строковиків, курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів.

"Усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. грн. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень… Назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби", — кажуть у Міноборони.

Виплати залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності й специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Також у ЗМІ з’явилися додаткові роз'яснення та різні трактування, які часом трохи резонують з опублікованим Міністерством оборони поясненням. Можливо, далі деталей з’явиться більше.

"УП" передає, що виплати в 30 тисяч грн збережуть для військових, які виконують завдання сході, півдні та півночі країни. Зокрема, для тих, хто перебуває у матеріально-технічному забезпеченні тощо.

"BBC News Україна" із посиланням на пресслужбу Міноборони передає, що відтепер керівники відповідних міністерств та державних органів визначатимуть порядок і умови виплати додаткової винагороди для військових та інших силовиків, які не перебувають в зоні бойових дій.

Видання "Новинарня" із посиланням на свої джерела роз’яснювало, що зміни й уточнення стосуються також нарахувань за поранення, виплат у випадку порушень дисципліни, пияцтва, залишення місця служби, дезертирства, добровільної здачі в полон, членоушкодження та ін.

Також новою була інформація про те, що виплата премії здійснюється на підставі наказів:

командирів (начальників) військових частин – особовому складу військової частини;

керівника органу військового управління – командирам (начальникам) військових частин.

Нижній поріг "зарплат" для сил оборони

Міноборони каже, що з 1 лютого зросте мінімальний поріг грошового забезпечення (без додаткової винагороди) для усіх представників сил безпеки та оборони. Це:

Мінімум 20 100 гривень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Держприкордонслужби.

17 000 гривень для осіб рядового і керівного складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Нацполіції.

Військові, поліціянти та інші силовики за законом не вважаються найманими працівниками, а перебувають на службі. Тому їхня місячна зарплата називається "грошовим забезпеченням", яке складається з окладу за військовим званням та посадою, надбавки за вислугу років, особливості проходження військової служби. Також вони отримують премії, які можуть становити значну частину доходу.

Приміром, у кінці 2021-на початку 2022-го патрульні поліцейські проводили "тихі страйки" через низькі зарплати. Після цього у парламенті зареєстрували два законопроєкти, у пояснювальній записці до одного з них йшлося, що посадові оклади не змінювалися з 2015-го року і становили близько 2 тисяч гривень, а мінімального рівня, який би захищав поліцейських, просто не існувало.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні засекретили зарплати Зеленського та верхівки його офісу.