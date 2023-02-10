Українські воїни можуть одержати до 100 тисяч гривень: названо категорію

Для отримання виплат військовослужбовцям необхідно зібрати пакет необхідних документів

Українські військові, які дістали поранення внаслідок виконання бойового завдання, мають право на одноразову компенсацію. Сума грошової допомоги може сягати 100 тисяч гривень.

Про це повідомляють на порталі НВ. Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до ВЛК із необхідним пакетом документів.

У Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей" сказано, що розмір виплати залежить від серйозності поранення. Якщо захисник отримав інвалідність внаслідок травми на фронті, то йому належать такі виплати:

особам з інвалідністю І групи — у розмірі 60-місячного грошового забезпечення;

особам з інвалідністю ІІ групи — у розмірі 54-місячного грошового забезпечення;

особам з інвалідністю ІІІ групи — у розмірі 48-місячного грошового забезпечення.

Якщо ж військовослужбовець не має інвалідності, то розмір грошової компенсації залежить від ступеня втрати працездатності та виплачується у розмірі, що визначається у відсотках від 3-річного грошового забезпечення.

Кому належать виплати за поранення:

військовослужбовцям у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення інвалідності, заподіяної під час виконання обов’язків військової служби;

військовослужбовцям, які здобули інвалідність під час проходження військової служби;

особам, які закінчили військову службу, проте здобули інвалідність внаслідок її проходження, не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення.

Щоб оформити грошову допомогу, потрібно надати начальнику ВЛК ЗСУ або начальнику регіональної штатної ВЛК такі документи:

направлення чи заяву на проведення військово-лікарняної комісії;

паспорт громадянина України та його завірену копію;

військовий квиток та його завірену копію, а також довідку про проходження військової служби (для рядового чи сержантського складу);

посвідчення або військовий квиток офіцера запасу, його засвідчену копію та витяг з послужного списку (для офіцерів);

всі медичні документи, що характеризують стан здоров’я військовослужбовця до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення;

документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку ВЛК, оригінали та їх засвідчені копії;

довідку про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок;

довідки військової частини про терміни безпосередньої участі в бойових діях (АТО/ООС), бойові дії на території інших країн, участь у ММО, ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, випробування ядерної зброї та їх засвідчені копії;

посвідчення учасника бойових дій та завірена копія;

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (якщо є) та його засвідчену копію або документ про те, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

реквізити банківської картки будь-якого українського банку, за відсутності — документи для відкриття банківського рахунку. Також треба переконатися, що було видано наказ про приписку до військової частини та про вступ на посаду;

Виплати у разі поранення нараховуються у порядку черги згідно з датою подання заяви.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто з військових може отримувати виплати у розмірі 100 тисяч гривень. Члени сімей військових також можуть претендувати на цю грошову компенсацію.