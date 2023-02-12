Доллар постоянно дешевеет: эксперт объяснил, вернет ли валюта довоенную стоимость

Фиксация официального курса НБУ дала свои веские плоды, считает Гетманцев

Рынок валют в феврале демонстрирует незаурядное спокойствие по отношению к колебаниям доллара. И хотя валюта США регулярно теряет в цене, ожидать серьезного удешевления — например, возвращения к довоенному курсу — не стоит. По словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, нынешняя инфляция в размере 26% не позволит "откатить" ситуацию по отношению к валютам через год.

При этом в интервью "Украинским новостям" политик заявил, что в настоящее время Украина сохраняет макрофинансовую стабильность благодаря резервам Нацбанка и помощи от партнеров. Это помогает удерживать ситуацию на валютном рынке в более или менее адекватном состоянии.

"Конечно, пока идет война, давление на курс будет сохраняться, — предупреждает Гетманцев, — но если помощь будет поступать в таких же объемах, я не вижу весомых предпосылок для существенной коррекции официального курса".

Дополнительным позитивом политик называет положительный платежный баланс за III и IV кварталы 2022 года. Впрочем, всего этого недостаточно, чтобы курс доллара мог "откатиться" до довоенных показателей.

Что с курсом доллара сегодня?

К утру 12 февраля, согласно данным ресурса "Минфин", стоимость доллара по сравнению с предыдущим банковским днем едва изменилась в сторону подорожания. При этом отличия действительно незначительны: покупают валюту США за 39,95 грн, продают — за 40,05 грн. В обоих случаях цена увеличилась на 5 копеек.

Курс валют в Украине 12 февраля

Изменилась кое-что и стоимость евро. Покупка обойдется в 42,40 грн, продажа — 43,65 грн.

Какова ситуация на межбанке, узнавайте из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 12 февраля

Курс евро в Украине 12 февраля

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько серьезна вероятность быстрого подорожания доллара. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, ждать ли валюту по 50 гривен.

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