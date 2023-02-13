Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу":

Курс гривні в Україні в лютому продовжує зберігати стабільність, незважаючи на постійні розмови про новий "Великий наступ" росіян.

Є велика ймовірність, що незабаром курс гривні не змінюватиметься. І це добре, що населення особливої уваги останнім часом на курс та всякі тривожні новини не звертає. Хоч і скуповує валюти більше, ніж продає.

І все ж курс як був у районі 40 грн за долар, так і залишився. І тиждень-два, думаю, нічого не зміниться.

Але є велика проблема – ймовірна емісія. Якщо друкарський верстат знову включать (а гроші потрібні, в тому числі, на зарплати та різні виплати військовим), це може прискорити інфляцію. Ситуація тут проясниться найближчими тижнями. Якщо емісії не буде – ціни пригальмуються.

Із позитиву – знизилася ціна на пальне.

Справа в тому, що у світі впала ціна на нафту, відповідно, на пальне також. Тенденція продовжуватиметься пропорційно до зниження цін на нафту у світі.

Враховуючи, що в нас незабаром посівна – здешевлення палива тішить ще більше.