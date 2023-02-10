Стабільність, але за однієї умови: українцям розповіли, чого чекати від долара наступного тижня

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара на 13-19 лютого

Курс долара в Україні у першій половині лютого продовжує зберігати стабільність. Протягом кількох місяців він не перевищує позначки 41 гривню. Стало відомо, чого очікувати від курсу наступного тижня.

На початку поточного місяця на валютному ринку в Україні спостерігалася стабільна ситуація. Гривня трохи зміцнилася, але зміцнилася стосовно долара на 0,4—0,5%. Про це 24 каналу розповів директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Герман Марченко.

За його словами, на це вплинуло одразу кілька факторів: уповільнена інфляція, стабільна облікова ставка Нацбанку України та офіційний курс валют, макрофінансова допомога нашій країні від союзників та міжнародних фінансових організацій.

Що буде з доларом наступного тижня

За прогнозами експерта, з 13 по 19 лютого курсові "рамки" будуть у межах 39,5—41 гривень за умови, якщо економічна ситуація зберігатиметься стабільність. Загалом такий курс долара в Україні може триматися до весни.

"Така курсова амплітуда в умовах війни допустима і, за всіма ознаками, будь-які коливання курсу будуть в окреслених межах. Найближчого тижня не варто турбуватися з приводу глобальних валютних змін: невеликі коливання готівкового курсу можуть бути пов’язані із ситуативним попитом та пропозицією" — говорить Герман Марченко.

Таким чином, курс триматиметься в межах 39,5-41 грн, а невеликі коливання не перевалюватимуть за 50-70 копійок.

Зазначимо, за даними Мінфін, сьогодні, 10 лютого, середній курс долара в українських банках становить 39,70 грн (купівля) та 40,20 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 39,82 грн, а продають по 39,95 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Курс долара в Україні 10 лютого

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Антон Курінний прогнозує можливі зміни курсу долара до кінця лютого. За його словами, долар може перетнути важливу позначку.