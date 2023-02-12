Долар постійно дешевшає: експерт пояснив, чи поверне валюта довоєнну вартість

Фіксація офіційного курсу НБУ дала свої вагомі плоди, вважає Гетманцев

Ринок валют у лютому демонструє неабиякий спокій відносно коливань долара. І хоча валюта США регулярно втрачає у ціні, очікувати на серйозне здешевшання — наприклад, повернення до довоєнного курсу, — не варто. За словами очільника фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, нинішня інфляція у розмірі 26% не дозволить "відкотити" ситуацію відносно валют на рік потому.

При цьому в інтерв'ю "Українським новинам" політик заявив, що наразі Україна зберігає макрофінансову стабільність, завдяки резервам Нацбанку та допомозі від партнерів. Це допомагає утримувати ситуацію на валютному ринку у більш-менш адекватному стані.

"Звісно, допоки триває війна, тиск на курс буде зберігатися, — попереджає Гетманцев, — але якщо допомога надходитиме в таких же обсягах, я не бачу вагомих передумов для суттєвої корекції офіційного курсу".

Додатковим позитивом політик називає ще й позитивний платіжний баланс за III та IV квартали 2022 року. Утім всього цього недостатньо, аби курс долара міг "відкотитися" до довоєнних показників.

Що із курсом долара сьогодні?

На ранок 12 лютого, згідно із даними ресурсу "Мінфін", вартість долара порівняно із попереднім банківським днем ледь змінилася у бік подорожчання. При цьому відмінності справді незначні: купують валюту США за 39,95 грн, продають — за 40,05 грн. В обох випадках ціна збільшилася на 5 копійок.

Курс валют в Україні 12 лютого

Змінилася дещо і вартість євро. Покупка коштуватиме 42,40 грн, продаж — 43,65 грн.

Якою є ситуація на міжбанку, дізнавайтеся із інфографік нижче:

Курс долара в Україні 12 лютого

Курс євро в Україні 12 лютого

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки серйозною є ймовірність швидкого подорожчання долара. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чи чекати валюту по 50 гривень.

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