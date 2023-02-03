Захопити Донбас до весни: генерал оцінив шанси путінської армії

Упродовж місяця, навіть кинувши на Донбас найбільш підготовлені частини, росіянам не вдасться захопити область, упевнений генерал Маломуж

Повторний масований наступ російських загарбницьких військ на Україну набуває все більш реальних рис. Говорити про цю загрозу почали відразу після того, як у вересні диктатор росії владимир путін оголосив так звану "часткову мобілізацію".

Незабаром частина "чмобіків" вже опинилася на фронті. У грудні вище військове керівництво Україну попередило, що у 2023 році країна-агресор готує нову масштабну атаку. Днями відповідну заяву зробив голова Міністерства оборони України (МОУ) Олексій Рєзніков, прогнозуючи посилені атаки супротивника до річниці вторгнення – до 24 лютого.

За даними Головного управління розвідки МОУ, путін віддав своїм військовим наказ захопити до березня весь Донбас.

Генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", яка ймовірність, що військам агресора вдасться захопити Донецьку та Луганську області до початку весни.

"Близько тижня тому вже з’явилася інформація, що путін поставив нові терміни повного захоплення Донецької та Луганської областей – до весни. Але згадаймо, скільки таких анонсованих термінів захоплення вже звучало! – закликає генерал Маломуж. – Це все не тільки для інформаційного піару, але і важливо для тих, хто командує окупаційними військами. Заохочує їх до дій (найчастіше поспішним, помилковим). Посилює якусь конкуренцію, що важливіше для КДБ-шного Кремля, який живе в павутинні вічних змов".

Експерт нагадує, що після провалу бліцкригу було поставлено завдання до 9 травня захопити Донбас повністю. Потім пішли літні терміни, зміна кадрів. Не впорався Лапін, який "прогавив" підготовку ЗСУ до контрнаступу в Харківській області, прийшов "м’ясник" Суровікін.

Не вийшло у того, що відзначився ракетним терором, прийшов Герасимов.

"Якийсь час путін робив ставку на Пригожина та його ПВК "Вагнер". Їм дали карт-бланш, за посередництва Суровікіна постачали боєприпасами. Завдання було — взяти до нового року Бахмут, а якщо вийде — ще й Краматорськ зі Слов’янськом. Але й тут окупантів чекав провал. Тому що видати за успіх взяття Соледара, за що "вагнерівці" і регулярні війська, що допомагають їм, поплатилися тисячами життів, точно не вдалося", — пояснює Микола Маломуж.

Зараз нові завдання, нові терміни, нові приготування, нова концепція. За словами генерала, відбувається концентрація професійних військ росії, що залишилися (ВДВ, морпіхи, стройові частини, що раніше воювали в Сирії і не тільки). Їх кидають на Донецький напрямок. Це і Бахмут, і Авдіївка, і Мар’їнка, і Вугледар. І спроба відсунути ЗСУ на Луганщині, у районі Сватово-Кременна.

"Плани Кремля все ті ж – окупувати Донецьку область, доокупувати Луганську, навіть якщо доведеться для цього зрівняти з обличчям землі цілі міста, як було з Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Волновахою, Маріуполем, Соледаром. Як зараз роблять із Бахмутом та Авдіївкою, Краматорськом. І знову встановлюються якісь "дедлайни". Цього разу – 1 березня", – зазначає екс-глава Зовнішньої розвідки.

На його думку, нічого в окупантів не вийде. Протягом місяця, навіть кинувши на Донбас найбільш підготовлені частини, максимум, що вдасться просунутися вперед на сотні метрів або лічені кілометри.

"Можливо, у них вийде щось у районі Бахмута, поклавши, знову ж таки, масу сил і коштів. Наші хлопці, які тримають там позиції, повідомляють, що останнім часом їм протистоять уже не "вагнерівці", які мають певний, але недостатній досвід бойових дій (мова не про навербованих зеків), а професійні військові, за плечима яких явно роки служби і не одна "гаряча точка", так що бої там йдуть важкі.

І все ж таки – впевнений, що ми встоїмо. І до 1 березня захопити повністю Донецьку область, приблизно половина якої зараз під нашим контролем, окупантам не вдасться. У нас там достатньо сил та засобів, періодично підходить підкріплення, є потужно обладнані позиції, надходить нова техніка, включаючи ракетні системи. На потік поставлено постачання боєприпасів, куди більше і швидше, ніж раніше, – розповідає генерал. – Ну а, враховуючи обіцяні партнерами постачання танків та гіпотетичні – літаків та далекобійних ракет – якщо ми витримаємо місяць-півтора, то зможемо наносити ефективні контрудари, готуючи стратегічні наступальні операції".

Тож до весни, "перемоловши" величезну кількість ворожих сил і засобів, як ЗСУ вже робили під Бахмутом та Соледаром, ми самі можемо розпочати активні дії, вважає Микола Маломуж. Він упевнений, що відповідні плани є і продовжують розроблятися у нашому Генштабі.