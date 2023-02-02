Росіяни готують новий військовий маневр до річниці вторгнення, — Резніков

На кордонах з Україною знову збираються додаткові угрупування російської армії

Російські загарбники через свою любов до символізму справді можуть готувати новий серйозний наступ до річниці повномасштабного вторгнення до України. Про це заявив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков, підкресливши, що Київ не недооцінює ворога, слідкуючи за всіма переміщеннями ворожих військ уздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

Детальніше про це він розповів в ефірі французького телеканалу BFMTV, закликавши іноземних колег посилити військову допомогу Україні. На його думку, росіяни занадто "живуть символізмом", аби утриматися від можливого маневру, приурочивши його до 24 лютого.

Міністр також зазначив, що попередньо кремлем було мобілізовано близько 500 тисяч росіян, хоча на загал і озвучувалася інша цифра.

"Офіційно вони оголосили про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, їх значно більше", — підкреслив він.

Резніков говорить, що однозначної оцінки щодо ймовірного напрямку нового наступу поки немає. Росіяни можуть як вдарити на Донбасі, так і спробувати прорвати українську оборону на півдні країни. Через це український уряд і намагається активізувати та пришвидшити отримання військової допомоги від Заходу, аби мати можливість швидко та ефективно перекидати необхідні засоби на будь-який із напрямків.

"Потрібна зброя для стримування ворога, тому що на війні все "переграється" в залежності від ініціативи", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші заяви українських політичних та військових керівників щодо можливої підготовки росіян до нового вторгнення почали з'являтися. Початково про це попередив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Після цього інформацію підтвердило і керівництво Міноборони. Такі висновки робляться через кількамісячну підготовку більшості новомобілізованих росіян.