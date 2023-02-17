Курс не удержится? Стоит ли ждать еще большего падения доллара до конца зимы

Эксперт рассказал, что будет с валютой до конца февраля

До конца февраля ситуация на валютном рынке Украины резкими скачками цен не будет удивлять, однако американский доллар будет продолжать постепенно дешеветь. Предварительно, через неделю-две валюта США может просесть на еще 10-20 копеек.

Такое мнение руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий высказал в комментарии изданию OBOZREVATEL. По словам специалиста, сейчас в стране нет тех факторов, которые могли бы существенно повлиять на курс.

"Пока нет таких серьезных причин, чтобы курс доллара рос, кроме очевидных каких-то рисков, например, эскалации, которые могут повлиять и создать какие-то панические настроения. Мы видим, что, то давление на гривну, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого прилива гривны за счет бюджетных расходов, он постепенно ослабевает. Соответственно, курс доллара тоже немного идет меньше. Скорее всего, эта тенденция в ближайшие неделю-две останется", – пояснил он.

Также Паращий добавил, что в дальнейшем курс американской валюты будет и дальше снижаться и до конца февраля может упасть еще на 10-20 копеек.

Сколько стоит валюта в обменниках сегодня

По данным финансового портала "Минфин" американская валюта по сравнению с прошлыми отметками просела, однако не существенно. В частности, в пятницу, 17 февраля, доллар США будет стоить:

покупка — 39,74 гривны,

продажа — 39,85 гривны.

Европейская валюта в последний рабочий день недели обойдется:

42,03 гривны,

42,39 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на прошлой неделе американской валюте наконец-то удалось пересечь психологическую отметку в 40 гривен, однако по прогнозам экспертов удешевление валюты может быть недолговременным.