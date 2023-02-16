Доллар дешевеет, но есть нюанс: что будет с курсом в Украине в ближайшее время

Сейчас панических настроений на валютном рынке нет

Ситуация на валютном рынке Украине в феврале начала меняться. Доллар постепенно опускается ниже отметки в 40 гривен в некоторых банках страны. Однако вероятнее всего, это кратковременное явление.

Из-за дефицита наличной национальной валюты гривна продолжает укрепляться. В ближайшее время доллар не сможет опуститься ниже отметок в 39,50-39,70 грн. Такое мнение выразил дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной.

"Пока курс стабилизируется около уровня 40,00 грн/долл, периодами он пытается пробить эту психологическую отметку. Возможно, успеем "прикоснуться" к уровням 39,50-39,70 грн/долл, но скорее всего вернемся к 40,00-40,50 грн/долл", – считает эксперт.

По его словам, сейчас панических настроений на валютном рынке нет, однако негативные новости могут повлиять на ослабление национальной валюты. Еще одним фактором, который может повлиять на формирование курса валют, эксперт считает серьезный спрос на покупку долларов под трехмесячный депозит.

"При истечении срока такого депозита население продает наличный доллар и "заходит" на новый срок трехмесячного депозита, и пока это сдерживает сильный спрос на наличный доллар в Украине", — подытожил Куренной.

Отметим, что по данным Минфин, сегодня, 16 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 40 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 39,75 грн, а продают по 39,85. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доллар в Украине может подорожать. Эксперты рассказали, когда это может произойти.