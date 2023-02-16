Долар дешевшає, але є нюанс: що буде з курсом в Україні найближчим часом

Наразі панічних настроїв на валютному ринку немає

Ситуація на валютному ринку Україна в лютому почала змінюватися. Долар поступово опускається нижче за позначку 40 гривень у деяких банках країни. Проте найімовірніше, це короткочасне явище.

Через дефіцит готівкової національної валюти гривня продовжує зміцнюватися. Найближчим часом долар не зможе опуститися нижче за позначки в 39,50-39,70 грн. Таку думку висловив дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

"Поки курс стабілізується близько рівня 40,00 грн/дол, періодами він намагається пробити цю психологічну позначку. Можливо, встигнемо "доторкнутися" до рівнів 39,50-39,70 грн/дол, але швидше за все повернемося до 40,00-40,50 грн/дол", — вважає експерт.

За його словами, наразі панічних настроїв на валютному ринку немає, проте негативні новини можуть вплинути на послаблення національної валюти. Ще одним фактором, який може вплинути на формування курсу валют, експерт вважає серйозний попит на купівлю доларів під тримісячний депозит.

"При закінченні терміну такого депозиту населення продає готівковий долар і "заходить" на новий строк тримісячного депозиту, і поки це стримує сильний попит на готівковий долар в Україні", — підсумував Курінний.

Зазначимо, що за даними Мінфін, сьогодні, 16 лютого, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 40 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 39,75 грн, а продають по 39,85 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що долар в Україні може подорожчати. Експерти розповіли, коли це може статися.