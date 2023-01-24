Долар у лютому має бути стабільним, але є нюанс: думка експерта

Є фактори, які передбачити неможливо

Українські економісти продовжують підтверджувати свої минулорічні прогнози щодо курсу долара в Україні. Очікується, що і наступного місяця він збереже стабільність.

Згідно з прогнозом керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія для OBOZREVATEL, коливання через бюджетні виплати наприкінці року заспокояться і валюта зміцнюватиметься.

Поки що факторів, які могли б негативно вплинути на вартість, не спостерігається. Гривня зміцнилася і продовжить це робити, насамперед завдяки наповненню бюджету ззовні, упевнений Паращій.

Експерт не очікує появи давлячих факторів, наприклад, зернову угоду наступного місяця переглядати не будуть. Проте будь-яка ескалація може тиснути на гривню. Мова як про геополітичні зміни, так і про військову складову.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стабільний курс долара очікується експертами і останнього тижня січня. Навіть більше — частина аналітиків вважає, що можливе зниження вартості валюти.