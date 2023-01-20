Долар просяде? Українцям порадили не купувати валюту зараз і дали обнадійливий прогноз

Поки купувати валюту не варто, адже експерт прогнозує здешевшання

Невтішні прогнози економістів з приводу різкого стрибка готівкової валюти в Україні чи не до 90 гривень за долар, на щастя, не стали реальністю. На думку першого віцепрезидента Торгово-промислової палати, члена Української ради бізнесу Михайла Непрана, українська економіка закінчила 2022 рік досить непогано і саме це допомогло нашій країні втриматися від прогнозованого більшістю здорожчання валюти США.

Про це він розповів виданню "ЕП", зазначивши, що велику роль у стримуванні інфляції відіграла міжнародна допомога, адже переважна частина українського бюджету — кошти наших союзників. Водночас адаптуватися до вкрай важкого воєнного часу вдалося і українському бізнесу.

"Як не дивно, але вже минула середина січня, а поки що песимістичних прогнозів економіки — "все пропало", "долар по 90 грн", "зростання цін на продукти на 200%" — немає і, скоріше за все, не буде", — пояснив експерт.

Також Непран додав, що найближчим часом курс долара та євро буде відносно стабільним. Ба більше, ймовірне навіть здешевлення до 36−38 гривень за один долар. Тож тим, хто збирається купувати валюту, поспішати не потрібно — ціни будуть меншими.

Що відбувається з курсом у п'ятницю, 20 січня

За даними фінансового порталу "Мінфін", американська валюта впродовж сьогоднішньої доби коштуватиме під час купівлі — 40,32 гривні, водночас продаж обійдеться у 40,40 гривень.

Ціни на євро в останній робочий день тижня будуть такими:

купівля — 43,10 гривні,

продаж — 43,30 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти пророкують черговий стрибок цін на американську валюту в українських обмінниках вже у другому півріччі 2023 рок. На думку економіста Андрія Новака, ринковий курс гривні може впасти на 10-15%.