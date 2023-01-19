Курс долара залишиться стабільним, але недовго: експерти розповіли коли чекати на підвищення

Друге півріччя 2023 року обіцяє бути більш напруженим

Курс долара в Україні зросте до кінця року, але не так значно. Багато залежить від допомоги з боку. Якщо вливання в український бюджет від країн партнерів залишаться стабільними, а в країні не почнеться криза, пов’язані з іншими причинами в перше півріччя 2023 серйозних коливань курсу не буде.

Таку думку висловив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук. За його словами, у другому півріччі можливе коригування офіційного курсу долара США. На думку іншого експерта – голови Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, на курсі валют відобразиться інфляція і ринковий курс гривні впаде на 10-15%. Стабілізувати економіку України може лише закінчення війни з Росією.

Згідно з даними сайту "Мінфін", на 19 січня в середньому по Україні в обмінниках долар коштує 40,28/40,4 грн, а в банках — 40/40,55 грн. Він пішов на зниження. Щодо курсу євро, то на чорному ринку його вартість 43/43,255 грн, а в банках — близько 42,450/43,3 грн.

Курс валют в Україні на 19 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова Комітету економістів Олександр Новак прогнозує долару на рік різкий стрибок. За його очікуваннями американська валюта коштуватиме понад 45 грн.