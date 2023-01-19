Курс доллара останется стабильным, но недолго: эксперты рассказали когда ждать повышения

Второе полугодие 2023 обещает быть более напряженным

Курс доллара в Украине вырастет к концу года, но не столь значительно. Многое зависит от помощи со стороны. Если вливания в украинский бюджет от стран партнеров останутся стабильными, а в стране не начнется кризис, связанные с другими причинами в первое полугодие 2023 серьезных колебаний курса не будет.

Такое мнение высказал глава департамента макроекономических исследований ICU Виталий Ваврищук. По его словам, во втором полугодии возможна корректировка официального курса доллара США. По мнению другого эксперта — главы Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, на курсе валют отобразится инфляция и рыночный курс гривны упадет на 10-15 %. Стабилизировать экономику Украины может только окончание войны с россией.

Согласно данным сайта "Минфин" на 19 января в среднем по Украине в обменниках доллар стоит 40,28 / 40,4 грн, а в банках — 40/ 40,55 грн. Он пошел на снижение. Что касается курса евро, то на черном рынке его стоимость 43 / 43,255 грн, а в банках — около 42,450/43,3 грн.

Курс валют в Украине на 19 января

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава комитета экономистов Александр Новак прогнозирует доллару на год резкий скачок. По его ожиданиям американская валюта будет стоить свыше 45 грн.