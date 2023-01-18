Ожидается скачок курса доллара: эксперт дал прогноз на 2023 год

Курс валюты в течение текущего года будет напрямую зависеть от ситуации на фронте

Ситуация на валютном рынке в Украине может значительно измениться. Существует вероятность, что к концу 2023-го курс доллара возрастет до 45,8 грн.

С лета Нацбанк Украины держит курс американского доллара на уровне 36,5 грн. Однако в течение текущего года он уже может составлять в среднем 42,2 грн, а ближе к Новому году, согласно расчетам Кабинета министров, вырасти еще больше. Об этом изданию Gazeta.ua рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Реальный курс и инфляция не сравнимы с цифрами на бумажке. Давать точные курсовые прогнозы на этот год сложно из-за ряда факторов, непосредственно не зависящих от Украины. К примеру, на ослаблении гривны может настаивать МВФ, ведь валютный курс создает дисбалансы на валютном рынке. Кроме того, ослабление гривны выгодно правительству, ведь от этого будут зависеть доходы бюджета, в частности, от экспорта. Но главный фактор – это война", — отметил Новак.

По его словам, курс валюты в течение текущего года будет напрямую зависеть от ситуации на фронте и того, закончится ли война в 2023-м или же растянется дальше.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент нет никаких рисков для курса гривны. Нацбанк сможет сдержать колебания валюты в случае резкого изменения.

"Благодаря большой финансовой помощи от западных партнеров у нас сейчас почти рекордный золотовалютный резерв – около 28 миллиардов долларов. Это поддерживает более или менее стабильный курс гривны. Кроме того, Украина заключила договор с ЕС о помощи на 18 миллиардов долларов. Это также фактор, позволяющий правительству и Нацбанку поддерживать экономическую ситуацию. Курс – это индикатор, который похож на нервную систему в организме. Он реагирует на любые изменения. Возможность гасить панические настроения и колебания есть. В случае критической ситуации Нацбанк задействует резервы", – добавил эксперт.

По данным сайта "Минфин", сегодня, 18 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,10 грн (покупка) и 40,60 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 40,4 грн, а продают по 40,5. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине 18.01.2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Герман Марченко рассказал, что будет с курсом доллара до 22 января.

Добавим, что опрос Нацбанка показал: украинский бизнес ожидает через год усиления девальвации гривны в обменниках до 42,59 за доллар. Треть представителей бизнеса считают, что курс 2023 будет колебаться между 42 и 44 гривнами. Тех же, кто ожидает, что доллар будет стоить от 38 до 40 гривен, стало вдвое меньше.