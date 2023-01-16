Доллар готовится к резкому скачку? Что будет с курсом в ближайшие месяцы

Если оккупационная армия будет совершать наступательные действия, валюта в Украине может прыгнуть в цене

Уже в январе-феврале курс американского доллара в Украине может резко подскочить до 41-42 гривен. Самым влиятельным фактором на валютную ситуацию эксперты считают развитие войны в стране, однако, все будет зависеть от того, будет ли россия переходить к активным действиям на восточном направлении или нет.

По мнению экономиста Александра Хмелевского, если враг совершит повторное массированное наступление, гривна может испытать сильное давление и значительно упасть в цене.

"Если зимой произойдет новое массированное наступление россии, то курс наличной гривни может существенно снизиться. Также в случае задержки поступлений международных кредитов или уменьшения их объема давление на гривну может усилиться", — пояснил эксперт.

Цены на валюту сегодня

По данным финансового портала "Минфин", в понедельник, 16 января, наличный курс доллара США в обменниках Украины обойдется при покупке в 40,45 гривны, в то же время продажи обойдется в 40,56 гривны.

Европейская валюта сегодня будет стоить:

покупка – 42, 65 гривны.

продажа — 42,88 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких цен на американскую валюту украинцам следует ожидать до конца января.

Также напомним, какие прогнозы эксперты дают по курсу на 2023 год и как российские обстрелы влияют на валютные цены в Украине.