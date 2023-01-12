Что будет с курсом доллара в ближайшие дни: украинский банкир дал прогноз

Герман Марченко дал прогноз по курсу доллара до 15 января

До конца текущей недели курс доллара в Украине будет оставаться на том же уровне. Существенные колебания на валютном рынке в ближайшее время не ожидаются.

Предстоящий период можно назвать "сиквелом" декабря, так как сейчас нет никаких экономических или же других обстоятельств, которые могли бы значительно повлиять на валютное равновесие. Об этом рассказал директор департамента казначейства Банка "Коминбанк" Герман Марченко, передает УНИАН.

По его словам, есть несколько причин, которые способствуют длительной валютной стабильности. В их числе ощутимые объемы финансовой помощи от стран ЕС и США, снижение темпов инфляции, эффективная политика НБУ. Кроме того, как считает банкир, к причинам можно отнести валютные поступления за счет экспорта зерна.

Эксперт добавил, что до 15 января курс доллара будет оставаться в привычных пределах.

"Сейчас существуют все основания полагать, что до середины января валютный курс будет оставаться уже в привычных пределах 40-41 грн/долл.",- сказал Герман Марченко.

По данным сайта "Минфин", сегодня, 12 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,20 грн (покупка) и 40,70 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 40,45 грн, а продают по 40,56. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине 12 января

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Александр Мариковский сделал прогноз по курсу валют в Украине до конца 2023 года и рассказал, нужно ли сейчас скупать доллары.