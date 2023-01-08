Спрос на валюту вырос: что ждет курс доллара в ближайшее время

Американская валюта демонстрирует определенные ценовые колебания, но в целом остается стабильной

Новогодние праздники не сильно поменяли стоимость иностранных валют на отечественном финансовом рынке. На это даже не повлияло наблюдаемое на межбанке увеличение спроса на доллар и евро. Конкретно доллар демонстрирует едва заметные колебания в цене – например, утром 8 января в продаже вырос всего на копейку, остановившись на цене 40,79 грн.

Детальнее о возможных изменениях курса и основных факторах влияния на него сообщили в Нацбанке Украины. По словам специалистов, наибольший всплеск активности по отношению к американской валюте связан с активизацией расходов бюджета, что характерно для конца года.

Есть и другие факторы, которые увеличили спрос населения на доллар и соответственно определенное давление на финансовый рынок. Это желание обычных граждан и представителей бизнеса найти альтернативные источники энергии, а также увеличение количества импортного горючего, которое обеспечило бы бесперебойную работу генераторов в условиях отключения электроэнергии.

По сравнению с декабрем январь должен продемонстрировать определенную стабильность по отношению к валютам. Это подтверждается и актуальным на 8 января курсом валют, о чем сообщает "Минфин".

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар США потерял в цене пять копеек, когда речь идет о покупке. Теперь его стоимость составляет 40,60 грн. Продают американскую валюту по 40,79 грн. Изменилась также стоимость евро: покупают его за 42,38 грн, а продают — за 42,65 грн.

Курс валют на черном рынке Украины 8 января

Какова ситуация на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 8 января

Курс евро в Украине 8 января

Следует добавить, что среди важных факторов, влияющих на формирование курса валют в Украине, есть успехи наших сил противовоздушной обороны. Как это происходит, объяснил финансовый эксперт Герман Марченко.

Также "Телеграф" рассказывал, чего можно ожидать от стоимости доллара в течение 2023 года.