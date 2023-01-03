Украинцы установили рекорд покупки доллара: что это значит

Спрос может вырасти еще больше и изменить ситуацию на валютном рынке

В декабре 2022-го украинцы в общем приобрели 1,876 млрд долларов, что стало максимальным объемом покупки заокеанской валюты в прошлом году. Бóльшая часть этой суммы – 1,425 млрд долл., была куплена наличными.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о состоянии валютного рынка. При этом продажа валюты в обменниках составила 1,411 млрд долл.

Как объяснил "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, рост покупки валюты к ноябрю был незначительным, всего на 7,6%, что не позволяет говорить об экстраординарной ситуации на валютном рынке. По его мнению, рост может быть связан с несколькими причинами:

методикой подсчета НБУ, когда торговые операции миллионов украинцев за рубежом и списание денег с гривневых карт проходит в статистике как покупка валюты;

доллар покупают в ожидании девальвации гривны, которая заложена в госбюджет-2023 – до 45,8 грн/долл. к концу года;

покупка валюты в преддверии поездок за границу.

"В январе будет ещё одна причина роста покупки долларов — расходы госбюджета составят около 500 млрд гривен, или более 10% ВВП, и их часть обязательно пойдет на валютный рынок", — считает эксперт, тем самым косвенно говоря о возможности роста курса доллара к нацвалюте в январе.

Напомним, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что уже в 2023 году курс доллара поднимется до 50 гривен и это фактически неминуемо.