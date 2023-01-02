Неприятные "сюрпризы" на валютном рынке: чего ждать от доллара в 2023 году

Пока ситуация на валютном рынке остается стабильной

Курс доллара в Украине в 2023 году может пересечь отметку в 50 гривен. В то же время среднегодовой курс доллара в госбюджете на текущий год на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн является оптимистическим сценарием.

Следующая цель рынка — курс 50 грн за доллар. Его уже закладывают в свои цены продавцы товаров, а потом остается лишь вопросом времени, когда такой курс будет достигнут. Об этом Фактам ICTV рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, сейчас курс наличной валюты имеет существенное отклонение от официального. В течение года отрыв может значительно увеличиться, поскольку курс наличной валюты не фиксирован, как курс безналичной валюты, а валютные ограничения на рынке наличной валюты значительно меньше.

"Девальвация наличной валюты будет значительно больше безналичной. Здесь валютный курс превысит уровень 50 грн за доллар даже в том случае, если Нацбанку удастся удержать официальный валютный курс в пределах 45,8 грн до конца 2023 года", – подчеркнул Хмелевский.

Эксперт добавил, что заложенного в госбюджете среднегодового курса доллара на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн можно будет достичь в нескольких случаях:

Если война в Украине закончится к середине текущего года;

Если в Украину будут регулярно и в запланированных объемах поступать средства от иностранных партнеров;

Нацбанк сохранит введенные валютные ограничения.

По данным сайта "Минфин", сегодня, 2 января, средний курс в украинских банках составляет 40,20 грн (покупка) и 40,80 (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке американский доллар покупают по 40,62 грн, а продают по 40,92.

Курс валют

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что первый замминистра экономики Денис Кудин дал прогноз по курсу доллара на 2023 год. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ.