Неприємні "сюрпризи" на валютному ринку: чого чекати від долара 2023 року

Поки що ситуація на валютному ринку залишається стабільною

Курс долара в Україні 2023 року може перетнути позначку 50 гривень. Водночас середньорічний курс долара в держбюджеті на цей рік на рівні 42,2 грн з девальвацією до 45,8 грн є оптимістичним сценарієм.

Наступна мета ринку – курс 50 грн за долар. Його вже закладають у свої ціни продавці товарів, а потім залишається лише питанням часу, коли такого курсу буде досягнуто. Про це Фактам ICTV розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, зараз курс готівкової валюти має суттєве відхилення від офіційного. Протягом року відрив може значно збільшитися, оскільки курс готівкової валюти не фіксований як курс безготівкової валюти, а валютні обмеження на ринку готівкової валюти значно менші.

"Девальвація готівкової валюти буде значно більшою за безготівкову. Тут валютний курс перевищить рівень 50 грн за долар навіть у тому випадку, якщо Нацбанку вдасться утримати офіційний валютний курс у межах 45,8 грн до кінця 2023 року, – підкреслив Хмелевський.

Експерт додав, що закладеного у держбюджеті середньорічного курсу долара на рівні 42,2 грн з девальвацією до 45,8 грн можна буде досягти у декількох випадках:

Якщо війна в Україні закінчиться до середини цього року;

Якщо в Україну регулярно та в запланованих обсягах надходитимуть кошти від іноземних партнерів;

Нацбанк збереже запроваджені валютні обмеження.

За даними сайту "Мінфін", сьогодні, 2 січня, середній курс в українських банках становить 40,20 грн (купівля) та 40,80 (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку американський долар купують по 40,62 грн, а продають по 40,92 грн.

Курс валют

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перший заступник міністра економіки Денис Кудін зробив прогноз щодо курсу долара на 2023 рік. Він наголосив, що багато залежатиме від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ.