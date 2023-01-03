Українці встановили рекорд купівлі долара: що це означає

Попит може зрости ще більше і змінити ситуацію на валютному ринку

У грудні 2022-го українці загалом придбали 1,876 млрд доларів, що стало максимальним обсягом купівлі заокеанської валюти минулого року. Більша частина цієї суми – 1,425 млрд дол., була куплена готівкою.

Про це йдеться у звіті Національного банку України щодо стану валютного ринку. При цьому продаж валюти в обмінниках склав 1,411 млрд дол.

Як пояснив "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, зростання купівлі валюти до листопада було незначним, лише на 7,6%, що не дозволяє говорити про екстраординарну ситуацію на валютному ринку. На його думку, зростання може бути пов’язане з кількома причинами:

методикою підрахунку НБУ, коли торговельні операції мільйонів українців за кордоном та списання грошей із гривневих карток проходить у статистиці як купівля валюти;

долар купують в очікуванні девальвації гривні, яка закладена до держбюджету-2023 – до 45,8 грн/дол. до кінця року;

купівля валюти напередодні поїздок за кордон.

"У січні буде ще одна причина зростання купівлі доларів — витрати держбюджету становитимуть близько 500 млрд гривень, або понад 10% ВВП, і їхня частина обов’язково піде на валютний ринок", — вважає експерт, тим самим побічно кажучи про можливість зростання курсу долара до нацвалюти. у січні.

Нагадаємо, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що вже у 2023 році курс долара підніметься до 50 гривень і це фактично неминуче.