Доллар в Украине удержал позиции: сколько будет стоить валюта до конца следующей недели

После новогодних праздников валютные риски с каждым днем будут увеличиваться

До конца следующей недели курс американской валюты в украинских банках будет колебаться в пределах от 39,60 до 41,35 гривны за один "Ззеленый". А вот что касается расценок в обменниках, они будут удерживаться на отметках от 40,10 до 41,10 гривны за доллар.

Такую информацию в комментарии для финансового портала "Минфин" озвучил финансовый эксперт Алексей Козырев, отметив, что "новогодняя спячка закончилась", потому с каждым днем риски для валюты будут только расти.

По мнению экономиста, Национальный банк Украины удержит официальный курс на том же уровне, на котором он сейчас. Что касается наличного курса, то неприятных сюрпризов от него тоже ожидать не стоит.

Также Козырев добавил, что в первые дни января спрос по-прежнему продолжает превышать предложение.

"Учитывая новогодние праздники, суммы будут несколько меньше, чем в конце 2022 года. В последнюю неделю 2022-го Нацбанк потратил около 1,1 млрд долл. и таким образом закрыл дефицит, поэтому я ожидаю, что сейчас он обойдется от 320 до 550 миллионов долларов", — объяснил эксперт.

"Телеграф" в свою очередь укажет, что по данным того же "Минфина", в пятницу, 6 января, средний курс американской валюты на черном рынке страны будет составлять 40,60 гривен на момент покупки. В то же время, продажа обойдется в 40,70 гривнами.

Если рассмотреть официальные расценки в банках, то доллар США свои позиции удержал, а вот европейская валюта в цене подскочила.

доллар — 36,57 гривны,

евро — 38,77 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли украинцам ждать сюрпризов от курса в 2023 году.

Также напомним, что, по мнению финансовых аналитиков, до конца 2023 года американская валюта может удивить резким скачком.