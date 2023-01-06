Долар в Україні утримав позиції: скільки коштуватиме валюта до кінця наступного тижня

Після новорічних свят валютні ризики з кожним днем збільшуватимуться

До кінця наступного тижня курс американської валюти в українських банках коливатиметься в межах від 39,60 до 41,35 гривні за один "Зелений". А от що стосується розцінок в обмінниках, то вони утримуватимуться на позначках від 40,10 до 41,10 гривень за долар.

Таку інформацію у коментарі для фінансового порталу "Мінфін" озвучив фінансовий експерт Олексій Козирєв, зазначивши, що "новорічна сплячка закінчилася", тож із кожним днем ризики для валюти лише зростатимуть.

На думку економіста, Національний банк України утримає офіційний курс на тому ж рівні, на якому він є зараз. Що стосується готівкового курсу, то неприємних сюрпризів від нього також очікувати не варто.

Також Козирєв додав, що у перші дні січня попит, як і раніше, продовжує перевищувати пропозицію.

"Враховуючи новорічні свята, суми будуть дещо меншими, ніж наприкінці 2022 року. В останній тиждень 2022-го Нацбанк витратив близько 1,1 млрд дол. і таким чином закрив дефіцит, тому я очікую, що зараз він обійдеться від 320 до 550 мільйонів доларів", — пояснив експерт.

"Телеграф" своєю чергою зазначить, що за даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 6 січня, середній курс американської валюти на чорному ринку країни складатиме 40,60 гривень на момент купівлі. Водночас продаж обійдеться у 40,70 гривнями.

Якщо розглянути офіційні розцінки у банках, то долар США свої позиції утримав, а от європейська валюта в ціні підскочила:

долар — 36,57 гривні,

євро — 38,77 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям чекати сюрпризів від курсу у 2023 році.

Також нагадаємо, що на думку фінансових аналітиків до кінця 2023 року американська валюта може здивувати різким стрибком.