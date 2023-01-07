Временная стабильность: что будет с долларом в Украине в январе

Украинскую валютную систему поддерживают страны-доноры, помогая экономике устоять

Доллар в Украине на наличном рынке в январе не будет сильно колебаться. Изменений эксперты не ожидают до середины месяца, в дальнейшем он может вырасти.

Как рассказал директор департамента казначейства Акционерного общества Cominbank Герман Марченко, помощь стран партнеров, политика НБУ и снижение темпов инфляции этому поспособствовали. Курс до 15 января будет колебаться на уровне 40-41 грн за доллар США.

Однако курс может вырасти в дальнейшем. Экономический эксперт Данил Монин напомнил, что расходы госбюджета ожидаются на уровне около 500 млрд грн, что составляет более 10% ВВП. Их часть будет направлена на валютный рынок, что может спровоцировать повышение курса. По состоянию на 7 января стоимость доллара на черном рынке составляет 40,650 / 40,783 грн. Евро оценивается в 42,305 / 42,6 грн.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты отмечали, что на курс доллара существенно повлияла работа украинских сил ПВО. Благодаря тому, что 31 декабря — 1 января не произошло блекаута, это позитивно повлияло на настроения граждан и их покупку валюты.