Тимчасова стабільність: що буде з доларом в Україні у січні

Українську валютну систему підтримують країни-донори, допомагаючи економіці встояти.

Долар в Україні на готівковому ринку в січні не сильно коливатиметься. Змін експерти не очікують до середини місяця, надалі він може зрости.

Як розповів директор департаменту казначейства Акціонерного товариства Cominbank Герман Марченко, допомога країн партнерів, політика НБУ та зниження темпів інфляції цьому сприяли. Курс до 15 січня коливатиметься на рівні 40-41 грн. за долар США.

Однак курс може зрости надалі. Економічний експерт Данило Монін нагадав, що витрати держбюджету очікуються на рівні близько 500 млрд грн, що становить понад 10% ВВП. Їхня частина буде спрямована на валютний ринок, що може спровокувати підвищення курсу. Станом на 7 січня вартість долара на чорному ринку становить 40,650/40,783 грн. Євро оцінюється у 42,305/42,6 грн.

Курс долара в Україні

Раніше експерти зазначали, що на курс долара суттєво вплинула робота українських сил ППО. Завдяки тому, що 31 грудня — 1 січня не відбулося блекауту, це позитивно вплинуло на настрої громадян та їхню купівлю валюти.