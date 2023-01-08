Попит на валюту зріс: що чекає на курс долара найближчим часом

Американська валюта демонструє певні цінові коливання, але загалом лишається стабільною

Новорічні свята не сильно змінили вартість іноземних валют на вітчизняному фінансовому ринку. На це навіть не вплинуло збільшення попиту на долар та євро, які спостерігаються на міжбанку. Конкретно долар демонструє ледь помітні коливання в ціні — наприклад, вранці 8 січня у продажу зріс всього лише на копійку, зупинившись на ціні 40,49 грн.

Детальніше про ймовірні зміни курсу і основні фактори впливу на нього повідомили у Нацбанку України. За словами спеціалістів, найбільший сплеск активності щодо американської валюти пов'язані із активізацією видатків бюджету, що характерний для кінця року.

Є й інші чинники, які збільшили попит населення на долар і, відповідно, певний тиск на фінансовий ринок. Це бажання звичайних громадян і представників бізнесу віднайти альтернативні джерела енергії, а також збільшення кількості імпортного пального, яке забезпечило б безперебійну роботу генераторів в умовах відключення електроенергії.

Порівняно із груднем січень має продемонструвати певну стабільність стосовно валют. Це підтверджується і актуальним на 8 січня курсом валют, про що інформує "Мінфін".

Так, порівняно із попереднім банківським днем долар США втратив у ціні аж п'ять копійок, коли мова про купівлю. Наразі його вартість становить 40,60 грн. Продають американську валюту за 40,79 грн. Змінилася також і вартість євро: купують його за 42,38 грн, а продають — за 42,65 грн.

Курс валют на чорному ринку України 8 січня

Якою є ситуацію на міжбанку, можна дізнатися із інфографік нижче:

Курс долара в Україні 8 січня

Курс євро в Україні 8 січня

Варто додати, що серед важливих чинників, які впливають на формування курсу валют в Україні, є успіхи наших сил протиповітряної оборони. Як саме це відбувається, пояснив фінансовий експерт Герман Марченко.

Також "Телеграф" розповідав, чого загалом можна чекати від вартості долара протягом 2023 року.