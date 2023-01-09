Доллар в Украине удержал позиции, однако до конца года курс может существенно измениться

В 2023 году курс доллара укрепляется

В ближайшее время на валютном рынке Украины будет сохраняться относительная стабильность, так что резких скачков наличного доллара до конца марта 2023 года, очевидно, ждать не стоит. В дальнейшем курс может измениться.

Об этом в комментарии для "24 канала" рассказал директор департамента казначейства акционерного общества "Коминбанк" Герман Марченко, отметив, что из-за войны в стране спрогнозировать валютную ситуацию крайне трудно, ведь на нее вливают достаточно большое количество факторов. Однако эксперт убежден, что наиболее обоснованные прогнозы все можно давать, однако они не будут превышать промежуток в 1,5-2 месяца.

По словам Марченко, до конца 2023 года курс доллара США в Украине может стать значительно крепче.

В то же время директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько все же "вангует", что в следующем году из-за проседания национальной украинской валюты на 20 — 23% по отношению к официальному курсу, доллар может подорожать чуть ли не до 44,4 — 44,5 гривны за один "зеленый".

Стоит добавить, что по сравнению с прошлыми расценками в понедельник, 9 января, курс наличного доллара в украинских обменниках свои позиции удержал. В частности, согласно данным финансового портала Минфин, средний курс будет составлять 40,60 гривен на момент покупки.

Что касается продажи, то она будет стоить в течение сегодняшних суток 40,75 гривен за один "зеленый".

Официальные цены от Национального банка будут выглядеть в первый рабочий день недели следующим образом:

Напомним, как директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко в комментарии " Телеграфу " рассказал, каким образом успехи украинских ПВО влияют на наличный курс. В частности, эксперт убежден, что колебания доллара США в ближайшее время не перевалит отметку в 1 гривну. То есть, цена на американскую валюту будет удерживаться в рамках 40-41 гривны.