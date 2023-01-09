Долар в Україні утримав позиції, однак до кінця року курс може суттєво змінитися

У 2023 році курс долара зміцнішає

Найближчим часом на валютному ринку України зберігатиметься відносна стабільність, тож різких стрибків готівкового долара до кінця березня 2023 року, вочевидь, чекати не варто. Водночас у подальшому курс може змінитися.

Про це у коментарі для "24 каналу" розповів директор департаменту казначейства акціонерного товариства "Комінбанк" Герман Марченко, зазначивши, що через війну в країні спрогнозувати валютну ситуацію вкрай важко, адже на неї вливають досить велика кількість факторів. Однак експерт переконаний, що найбільш обґрунтовані прогнози все можна давати, однак вони не будуть перевищувати проміжок у 1,5 — 2 місяці.

За словами Марченка, до кінця 2023 року курс долара США в Україні може стати значно міцнішим.

Водночас директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько все ж "вангує", що наступного року через просідання національної української валюти на 20 — 23% відносно офіційного курсу, долар може здорожчати чи не до 44,4 — 44,5 гривні за один "зелений".

Варто додати, що у порівнянні з минулоденними розцінками, у понеділок, 9 січня, курс готівкового долара в українських обмінниках свої позиції утримав. Зокрема, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", середній курс складатиме 40,60 гривень на момент купівлі.

Що стосується продажу, то він коштуватиме упродовж сьогоднішньої доби 40,75 гривень за один "зелений".

Офіційні ціни від Національного банку України виглядатимуть у перший робочий день тижня таким чином:

Нагадаємо, як директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко у коментарі "Телеграфу" розповів, яким чином успіхи українських ППО впливають на готівковий курс. Зокрема, експерт переконаний, що коливання долара США найближчим часом не перевалить позначку у 1 гривню. Тобто ціна на американську валюту утримуватиметься в рамках 40-41 гривні.