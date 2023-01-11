Нужно ли запасаться долларами? В Раде рассказали, что будет с курсом до конца года

В 2023 году Кабмин установил среднюю планку в размере 42 гривен за доллар

Ситуация на валютном рынке в Украине до конца 2023 года будет оставаться стабильной. Курс гривны к доллару не упадет ниже уровня, запланированного правительством.

Удерживать гривну на нынешнем уровне в новом году также помогает международная поддержка, которая поступает в Украину. Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Украины, член парламентского комитета по экономическому развитию Александр Мариковский.

"Запасаться долларами не нужно. Поскольку инфляционные процессы все равно съедают любой ресурс, которым мы можем владеть. Международная поддержка, что сейчас поступает в Украину, разрешает оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривну на нынешнем уровне", — сказал Мариковский.

Кабмин установил среднюю планку в размере 42 гривен за "зеленый". В ВР считают, что в течение этого года курс будет держаться 41 грн за американский доллар.

Отметим, что по данным Минфин, сегодня, 11 января, средний курс в украинских банках составляет 40,20 грн (покупка) и 40,70 (продажа). На черном рынке доллар покупают по 40,41 грн, а продают по 40,55. Официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что банкир Петр Мельник рассказал, будет ли доллар в Украине по 50 гривен в ближайшее время и назвал причину, влияющую на это.