Будет ли доллар по 50 в Украине? Банкир дал прогноз на ближайшее время

В начале года ситуация на валютном рынке осталась стабильной

Сценарий, по которому курс доллара в Украине взлетит до 50 гривен является маловероятным в ближайшее время. Однако на это также может повлиять и ситуация на фронте.

В начале текущего года курс не будет отличаться от того, который был в конце 2022. В дальнейшем он будет напрямую зависеть от события на фронте, а потому делать точные прогнозы о росте курса валют пока рано. Об этом председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник рассказал изданию УНН.

"Начало года на межбанке и в обменниках не предусматривает существенных колебаний курса гривны по отношению к иностранным валютам. В начале 2023 года курс не будет отличаться от курса, который был в конце прошлого года. Рост курса валют в течение 2023 года будет зависеть от ситуации на фронте, поэтому говорить об этом рано", — отметил Петр Мельник.

Отметим, что по данным Минфин, 10 января американский доллар на черном рынке покупают по 40,54 грн, а продают по 40,65. Тем временем официальный курс Нацбанка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Герман Марченко сделал прогноз по курсу доллара и рассказал, когда ситуация на валютном рынке может измениться.