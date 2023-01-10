Чи буде долар по 50 в Україні? Банкір дав прогноз на найближчий час

На початку року ситуація на валютному ринку залишилася стабільною

Сценарій, за яким курс долара в Україні злетить до 50 гривень, є малоймовірним найближчим часом. Однак на це також може вплинути ситуація на фронті.

На початку поточного року курс не відрізнятиметься від того, який був наприкінці 2022 року. Надалі він безпосередньо залежатиме від події на фронті, а тому робитиме точні прогнози про зростання курсу валют поки що зарано. Про це голова правління IBOX BANK Петро Мельник розповів виданню УНН.

"Початок року на міжбанку та в обмінниках не передбачає суттєвих коливань курсу гривні по відношенню до іноземних валют. На початку 2023 року курс не відрізнятиметься від курсу, який був наприкінці минулого року. Зростання курсу валют протягом 2023 року залежатиме від ситуації на фронті, тому говорити про це зарано", — зазначив Петро Мельник.

Зазначимо, що за даними Мінфін, 10 січня американський долар на чорному ринку купують за 40,54 грн, а продають за 40,65. Тим часом офіційний курс Нацбанку України – 36,56.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Герман Марченко зробив прогноз щодо курсу долара і розповів, коли ситуація на валютному ринку може змінитися.