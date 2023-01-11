Чи потрібно запасатися доларами? У Раді розповіли, що буде з курсом до кінця року

2023 року Кабмін встановив середню планку у розмірі 42 гривень за долар

Ситуація на валютному ринку в Україні до кінця 2023 року залишатиметься стабільною. Курс гривні до долара не впаде нижче за рівень, запланований урядом.

Утримувати гривню на нинішньому рівні у новому році також допомагає міжнародна підтримка, яка надходить до України. Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський.

"Запасатися доларами не потрібно. Оскільки інфляційні процеси все одно з’їдають будь-який ресурс, яким ми можемо володіти. Міжнародна підтримка, що зараз надходить в Україну, дозволяє оперувати грошима так, щоб утримувати гривню на нинішньому рівні", — сказав Маріковський.

Кабмін встановив середню планку у розмірі 42 гривні за "зелений". У ВР вважають, що протягом цього року курс триматиметься 41 грн. за американський долар.

Зазначимо, що за даними Мінфін, сьогодні, 11 січня, середній курс в українських банках становить 40,20 грн (купівля) та 40,70 (продаж). На чорному ринку долар купують по 40,41 грн., а продають по 40,55 грн. Офіційний курс Національного банку України – 36,56.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банкір Петро Мельник розповів, чи долар в Україні буде по 50 гривень найближчим часом і назвав причину, що впливає на це.