Що буде з курсом долара найближчими днями: український банкір дав прогноз

Герман Марченко дав прогноз курсу долара до 15 січня

До кінця поточного тижня курс долара в Україні залишатиметься на тому ж рівні. Суттєвих коливань на валютному ринку найближчим часом не очікується.

Майбутній період можна назвати "сіквелом" грудня, тому що зараз немає жодних економічних чи інших обставин, які могли б значно вплинути на валютну рівновагу. Про це розповів директор департаменту казначейства Банку "Комінбанк" Герман Марченко, повідомляє УНІАН.

За його словами, є кілька причин, які сприяють тривалій валютній стабільності. Серед них відчутні обсяги фінансової допомоги від країн ЄС та США, зниження темпів інфляції, ефективна політика НБУ. Крім того, вважає банкір, до причин можна віднести валютні надходження за рахунок експорту зерна.

Експерт додав, що до 15 січня курс долара залишатиметься у звичних межах.

"Зараз є всі підстави вважати, що до середини січня валютний курс залишатиметься вже у звичних межах 40-41 грн/дол.", — сказав Герман Марченко.

За даними сайту "Мінфін", сьогодні, 12 січня, середній курс долара в українських банках становить 40,20 грн (купівля) та 40,70 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 40,45 грн., а продають по 40,56 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Курс долара в Україні 12 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Олександр Маріковський зробив прогноз курсу валют в Україні до кінця 2023 року і розповів, чи потрібно зараз скуповувати долари.