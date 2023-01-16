Долар готується до різкого стрибка? Що буде з курсом у найближчі місяці

Якщо окупаційна армія здійснюватиме наступальні дії, валюта в Україні може стрибнути у ціні

Вже у січні — лютому курс американського долара в Україні може різко підскочити до 41-42 гривень. Найвпливовішим чинником на валютну ситуацію експерти вважають розвиток війни в країні, однак, все залежатиме від того, переходитиме росія до активних дій на східному напрямку чи ні.

На думку економіста Олександра Хмелевського, якщо ворог здійснить повторний масований наступ, гривня може зазнати сильного тиску і значно впасти в ціні

"Якщо взимку відбудеться новий масований наступ росії, то курс готівкової гривні може суттєво знизитися. Також у разі затримки надходжень міжнародних кредитів або зменшення їх обсягу тиск на гривню може посилитися", — пояснив експерт.

Ціни на валюту сьогодні

За даними фінансового порталу "Мінфін", у понеділок, 16 січня, готівковий курс долара США в обмінниках України обійдеться під час купівлі у 40,45 гривні, водночас продаж обійдеться у 40,56 гривні.

Європейська валюта сьогодні коштуватиме:

купівля — 42, 65 гривні.

продаж — 42,88 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких цін на американську валюту українцям варто чекати до кінця січня.

Також нагадаємо, які прогнози експерти дають щодо курсу на 2023 рік і яким чином російські обстріли впливають на валютні ціни в Україні.