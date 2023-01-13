"Панічні прогнози": нардеп розповів, чи буде долар по 50 у 2023 році

У ВР прокоментували панічні прогнози деяких експертів

Прогнози про зліт курсу долара до 50 гривень є панічними. Україна має гарні інструментарії, які допомагають підтримувати економіку в країні. 2023 року курс може триматися на рівні 41 гривні.

Така думка народного депутата, члена парламентського Комітету з економічного розвитку Олександра Маріковського була опублікована на сайті Верховної Ради України.

За його словами, деякі економісти в нашій країні роблять страшні прогнози щодо курсу долара щодо його зльоту до 50 гривень. Однак, вони є необґрунтованими.

"Уряд, Збройні сили та вся Україна доводять, що підстав для паніки немає, оскільки наша держава серйозно захищається на всіх фронтах, і міжнародна підтримка, яка зараз нам надходить, дозволяє нам оперувати грошима так, щоб утримувати гривню на нинішньому рівні", — вважає Маріковський.

Нардеп наголосив, що протягом 2023 року курс буде на рівні 41 гривні за американський долар, тоді як урядом було встановлено середню планку на рівні 42 гривні за долар.

Зазначимо, що даними сайту "Мінфін", сьогодні, 13 січня, середній курс долара у банках України становить 40,20 грн (купівля) та 40,65 (продаж). На чорному ринку долар купують по 40,45 грн., а продають по 40,56 грн. Офіційний курс Національного банку України – 36,56.

Курс долара в Україні 13 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олександр Хмелевський розповів, чого варто чекати українцям від курсу долара у 2023 році.