"Панические прогнозы": нардеп рассказал, будет ли доллар по 50 в 2023 году

В Раде прокомментировали панические прогнозы некоторых экспертов

Прогнозы о взлете курса доллара до 50 гривен являются паническими. У Украины есть хорошие инструментарии, которые помогают поддерживать экономику. В 2023 году курс может держаться на уровне 41 гривны.

Такое мнение народного депутата, члена парламентского Комитета по экономическому развитию Александра Мариковского было опубликовано на сайте Верховной Рады.

По его словам, некоторые экономисты делают устрашающие прогнозы о взлете курса доллара до 50 гривен. Однако они являются необоснованными.

"Правительство, Вооруженные силы и вся Украина доказывают, что оснований для паники нет, поскольку наше государство серьезно защищается на всех фронтах, и международная поддержка, которая сейчас нам поступает, позволяет нам оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривну на нынешнем уровне", — считает Мариковский.

Нардеп подчеркнул, что в течение 2023 года курс будет на уровне 41 гривны за американский доллар, в то время как правительством была установлена средняя планка на уровне 42 гривны.

По данным сайта "Минфин", сегодня, 13 января, средний курс доллара в банках Украины составляет 40,20 грн (покупка) и 40,65 (продажа). На черном рынке доллар покупают по 40,45 грн, а продают по 40,56. Официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине 13 января

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Александр Хмелевский рассказал, чего стоит ждать украинцам от курса доллара в 2023 году.