Долар демонструє стабільність: чого чекати від валюти до кінця тижня

Коливання валют в Україні врівноважують як робота уряду, так і успіхи військових на фронті

Дивовижну стабільність демонструє долар США на чорному ринку в Україні. Так, за добу американська валюта не змінила своєї вартості в продажу — в середньому лишається на позначці 40,56 грн. На думку директора департаменту казначайства АТ "Комінбанк" Германа Марченка, до кінця тижня курс навряд чи сильно похитнеться, знаходячись у коридорі в межах 40-41 грн.

Про це експерт детально розповів "Телеграфу", пояснивши, що саме впливає на нинішню непорушність долара на валютному ринку. Не в останню чергу це і загальна поведінка більшості українців, котрі все ще спостерігають за тенденціями щодо валют, але не поспішають вкладати у них власні гривні.

Додатковими факторами, які впливають на стабільність курсу в Україні, є успіхи ЗСУ на фронті, збереження Нацбанком облікової ставки та офіційного курсу, надходження від зернової угоди, а також фінансова допомога нашій державі від західних партнерів. Окремо експерт підкреслює важливість збільшення валютних резервів держави — до 28,5 млрд долларів.

"Таким чином зараз є достатньо підстав вважати, що протягом 16-22 січня курс долара залишиться вже у звичних для цього сезону межах — на рівні 40-41 грн за долар", — переконаний Марченко.

Підтверджують слова експерта і свіжі дані порталу "Мінфін", за якими і долар, і євро на чорному ринку на змінили своєї середньої вартості за добу. Так, долар вартує 40,45 грн під час покупки та 40,56 грн при продажу. Європейська валюта коштує 42,65 грн та 42,87 грн відповідно.

Курс валют на чорному ринку України 15 січня

Якою є ситуація на міжбанку, можна дізнатися із інфографік нижче:

Курс долара 15 січня

Курс євро

Раніше "Телеграф" розповідав, чого від американської валюти можна очікувати до кінця січня.

Також ми давали детальний прогноз щодо можливих коливань долара на чорному ринку в Україні протягом 2023 року. Зокрема можливі й окремі неприємні сюрпизи.