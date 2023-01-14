Чи зросте долар через курсові коливання – експерт дав відповідь

Гривні експерт прогнозує зміни

Хоча курсові коливання минулого тижня досягали 0,5 грн за долар, вони не зможуть похитнути коридор, що вже встановився, в 40-41 гривню за "зелений".

Такий прогноз третій тиждень січня дав "Телеграфу" Герман Марченко, директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк".

За його словами, коливання на валютному ринку річ повсякденна і не може сильно вплинути на готівку національної валюти: громадяни уважно стежать за ситуацією на готівковому ринку, проте жодних панічних настроїв не спостерігається. Стабільності сприяє синергія дій уряду, НБУ разом із успіхами ЗСУ на фронті.

Також серед стабілізуючих факторів експерт назвав збереження офіційного курсу та облікової ставки НБУ, низьку інфляцію, фіндопомогу Україні від міжнародних партнерів, валютні надходження від "зернової угоди", баланс між попитом та пропозицією на готівкову валюту. Окремо експерт наголосив на важливості збільшення валютних резервів України до 28,5 млрд дол.

"Таким чином зараз є достатньо підстав вважати, що протягом 16-22 січня курс долара залишиться вже у звичних для цього сезону межах — на рівні 40-41 грн за долар", — резюмував Герман Марченко.

Нагадаємо, що раніше народний депутат Олександр Маріковський пояснив, чи виправдані прогнози експертів про зростання курсу долара до 50 гривень у 2023 році.