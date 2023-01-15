Укр

Доллар демонстрирует стабильность: чего ждать от валюты до конца недели

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обменники показывают стабильные показатели для американской и европейской валют Новость обновлена 15 января 2023, 09:04
Обменники показывают стабильные показатели для американской и европейской валют. Фото telegraf.com.ua

Колебания валют в Украине уравновешивают как работа правительства, так и успехи военных на фронте

Удивительную стабильность демонстрирует доллар США на черном рынке в Украине. Так, за прошедшие сутки американская валюта не изменила своей стоимости в продаже — в среднем находится на отметке 40,56 грн. По мнению директора департамента казначейства АО "Коминбанк" Германа Марченко, до конца недели курс вряд ли сильно пошатнется, оставаясь в коридоре в пределах 40-41 грн.

Об этом эксперт подробно рассказал "Телеграфу", объяснив, что именно влияет на нынешнюю непоколебимость доллара на валютном рынке. Не в последнюю очередь это и общее поведение большинства украинцев, все еще наблюдающих за тенденциями насчет валют, но не спешащих вкладывать в них собственные гривны.

Дополнительными факторами, влияющими на стабильность курса в Украине, являются успехи ВСУ на фронте, сохранение Нацбанком учетной ставки и официального курса, поступления от зерновой сделки, а также финансовая помощь нашему государству от западных партнеров. Отдельно эксперт подчеркивает важность увеличения валютных резервов государства – до 28,5 млрд долларов.

"Таким образом сейчас достаточно оснований считать, что в течение 16-22 января курс доллара останется уже в привычных для этого сезона пределах — на уровне 40-41 грн за доллар", — убежден Марченко.

Подтверждают слова эксперта и свежие данные портала "Минфин", по которым и доллар, и евро на черном рынке не изменили своей средней стоимости за сутки. Так, доллар стоит 40,45 грн при покупке и 40,56 грн при продаже. Европейская валюта стоит 42,65 грн и 42,87 грн соответственно.

Курс валют в Украине 15 января
Курс валют на черном рынке Украины 15 января

Какова ситуация на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара сегодня 15 января
Курс доллара 15 января
Курс евро сегодня 15 января
Курс евро

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего от американской валюты можно ожидать до конца января.

Также мы давали детальный прогноз по возможным колебаниям доллара на черном рынке в Украине в течение 2023 года. В частности, возможны и отдельные неприятные сюрпизы.

Теги:
#Евро #Доллар #Курс валют #Курс доллара #Курс евро