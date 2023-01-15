Доллар демонстрирует стабильность: чего ждать от валюты до конца недели

Колебания валют в Украине уравновешивают как работа правительства, так и успехи военных на фронте

Удивительную стабильность демонстрирует доллар США на черном рынке в Украине. Так, за прошедшие сутки американская валюта не изменила своей стоимости в продаже — в среднем находится на отметке 40,56 грн. По мнению директора департамента казначейства АО "Коминбанк" Германа Марченко, до конца недели курс вряд ли сильно пошатнется, оставаясь в коридоре в пределах 40-41 грн.

Об этом эксперт подробно рассказал "Телеграфу", объяснив, что именно влияет на нынешнюю непоколебимость доллара на валютном рынке. Не в последнюю очередь это и общее поведение большинства украинцев, все еще наблюдающих за тенденциями насчет валют, но не спешащих вкладывать в них собственные гривны.

Дополнительными факторами, влияющими на стабильность курса в Украине, являются успехи ВСУ на фронте, сохранение Нацбанком учетной ставки и официального курса, поступления от зерновой сделки, а также финансовая помощь нашему государству от западных партнеров. Отдельно эксперт подчеркивает важность увеличения валютных резервов государства – до 28,5 млрд долларов.

"Таким образом сейчас достаточно оснований считать, что в течение 16-22 января курс доллара останется уже в привычных для этого сезона пределах — на уровне 40-41 грн за доллар", — убежден Марченко.

Подтверждают слова эксперта и свежие данные портала "Минфин", по которым и доллар, и евро на черном рынке не изменили своей средней стоимости за сутки. Так, доллар стоит 40,45 грн при покупке и 40,56 грн при продаже. Европейская валюта стоит 42,65 грн и 42,87 грн соответственно.

Курс валют на черном рынке Украины 15 января

Какова ситуация на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара 15 января

Курс евро

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего от американской валюты можно ожидать до конца января.

Также мы давали детальный прогноз по возможным колебаниям доллара на черном рынке в Украине в течение 2023 года. В частности, возможны и отдельные неприятные сюрпизы.