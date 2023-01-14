Доллар в Украине просел, но эксперты прогнозируют очередное подорожание: когда его ждать

Развитие событий на фронте до сих пор является одним из факторов, влияющих на курс в Украине

Цены на валюту в Украине могут подскочить уже в ближайшее время. Согласно прогнозам экспертов в январе-феврале курс доллара США может вырасти до 41-42 гривен за один "зеленый".

Такую информацию экономист Александр Хмелевский озвучил в комментарии для издания УНИАН, отметив, что, в большинстве своем, ситуация все же будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте. По его словам, если россия все же совершит еще одно наступление с восточного направления, то украинская национальная валюта может просесть.

"Если зимой произойдет новое массированное наступление россии, то курс наличной гривни может существенно снизиться. Также в случае задержки поступлений международных кредитов или уменьшения их объема давление на гривну может усилиться", – пояснил он.

Также Хмелевский сообщил, что резкого скачка цен на безналичную валюту в ближайшие месяцы ожидать точно не стоит, ведь у Нацбанка есть определенные резервы, которые помогут избежать мощной девальвации гривны.

Что происходит с курсом 14 января

Ситуация в обменниках с долларом США по состоянию на субботу, 14 января, по данным финансового портала "Минфин", выглядит так:

покупка — 40,45 гривны,

продажа — 40,56 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно прогнозам аналитиков, будет с курсом в ближайшее время, учитывая повышенный спрос на валюту в стране.