Укр

Вырастет ли доллар из-за курсовых колебаний – эксперт дал ответ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Курс доллара будет стабильным
Курс доллара будет стабильным. Фото forbes.ua

Гривне эксперт прогнозирует изменения

Хотя курсовые колебания на прошлой неделе достигали 0,5 грн за доллар, они не смогут пошатнуть уже установившийся коридор в 40-41 гривну за "зеленый".

Такой прогноз на третью неделю января дал "Телеграфу" Герман Марченко, директор департамента казначейства АО "Коминбанк".

По его словам, колебания на валютном рынке вещь обыденная и не может сильно повлиять на наличный курс национальной валюты: граждане внимательно следят за ситуацией на наличном рынке, однако никаких панических настроений не наблюдается. Стабильности способствует синергия действий правительства, НБУ вместе с успехами ВСУ на фронте.

Также среди стабилизирующих факторов эксперт назвал сохранение официального курса и учетной ставки НБУ, низкую инфляцию, финпомощь Украине от международных партнеров, валютные поступления от "зернового соглашения", баланс между спросом и предложением на наличную валюту. Отдельно эксперт отметил важность увеличения валютных резервов Украины до 28,5 млрд долл.

"Таким образом, сейчас есть достаточно оснований полагать, что в течение 16-22 января курс доллара останется уже в привычных для этого сезона пределах – на уровне 40-41 грн за доллар", — резюмировал Герман Марченко.

Напомним, что ранее народный депутат Александр Мариковский объяснил, оправданы ли прогнозы экспертов о росте курса доллара до 50 гривен в 2023-м году.

Теги:
#Гривна #Доллар #Курс доллара