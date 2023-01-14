Вырастет ли доллар из-за курсовых колебаний – эксперт дал ответ

Гривне эксперт прогнозирует изменения

Хотя курсовые колебания на прошлой неделе достигали 0,5 грн за доллар, они не смогут пошатнуть уже установившийся коридор в 40-41 гривну за "зеленый".

Такой прогноз на третью неделю января дал "Телеграфу" Герман Марченко, директор департамента казначейства АО "Коминбанк".

По его словам, колебания на валютном рынке вещь обыденная и не может сильно повлиять на наличный курс национальной валюты: граждане внимательно следят за ситуацией на наличном рынке, однако никаких панических настроений не наблюдается. Стабильности способствует синергия действий правительства, НБУ вместе с успехами ВСУ на фронте.

Также среди стабилизирующих факторов эксперт назвал сохранение официального курса и учетной ставки НБУ, низкую инфляцию, финпомощь Украине от международных партнеров, валютные поступления от "зернового соглашения", баланс между спросом и предложением на наличную валюту. Отдельно эксперт отметил важность увеличения валютных резервов Украины до 28,5 млрд долл.

"Таким образом, сейчас есть достаточно оснований полагать, что в течение 16-22 января курс доллара останется уже в привычных для этого сезона пределах – на уровне 40-41 грн за доллар", — резюмировал Герман Марченко.

Напомним, что ранее народный депутат Александр Мариковский объяснил, оправданы ли прогнозы экспертов о росте курса доллара до 50 гривен в 2023-м году.